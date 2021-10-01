"Лестер" проиграл "Легии", а "Лион" разгромил "Брондбю".

30 сентября прошел второй тур группового этапа Лиги Европы.

В центральном поединке дня "Монако" и "Реал Сосьедад" между собой сыграли вничью.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть венский "Рапид". Украинец вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут.

Еще один футболист сборной Украины Александр Зубков сыграл заключительные 10 минут за "Ференцварош" в матче против "Бетиса". Украинцы Игорь Харатин и Игорь Пластун провели все 90 минут за "Легию" и "Лудогорец" соответственно.

Результаты матчей

Группа A

"Лион" - "Брондбю" - 3:0

"Спарта" Прага - "Рейнджерс" - 1:0

Положение команд: "Лион" - 6 очков, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 1, "Рейнджерс" - 0

Группа B

"Штурм Грац" - ПСВ - 1:4

"Реал Сосьедад" - "Монако" - 1:1

Положение команд: ПСВ - 4 очка, "Монако" - 4, "Реал Сосьедад" - 2, "Штурм Грац" - 0

Группа C

"Наполи" - "Спартак" (Москва) - 2:3

"Легия" - "Лестер" - 1:0

Положение команд: "Легия" - 6 очков, "Спартак" - 3, "Наполи" - 1, "Лестер" - 1

Группа D

"Фенербахче" - "Олимпиакос" - 0:3

"Антверпен" - "Айнтрахт" - 0:1

Положение команд: "Олимпиакос" - 6 очков, "Айнтрахт" - 4, "Фенербахче" - 1, "Антверпен" - 0

Группа E

"Лацио" - "Локомотив" (Москва) - 2:0

"Марсель" - "Галатасарай" - 0:0

Положение команд: "Галатасарай" - 4 очка, "Лацио" - 3, "Марсель" - 2, "Локомотив" - 1

Группа F

"Лудогорец" - "Црвена Звезда" - 0:1

"Брага" - "Мидтьюлланн" - 3:1

Положение команд: "Црвена Звезда" - 6 очков, "Брага" - 3, "Лудогорец" - 1, "Мидтьюлланн" - 1

Группа G

"Ференцварош" - "Бетис" - 1:3

"Селтик" - "Байер" - 0:4

Положение команд: "Байер" - 6 очков, "Бетис" - 6, "Ференцварош" - 0, "Селтик" - 0

Группа Н

"Вест Хэм" - "Рапид" - 2:0

"Генк" - "Динамо" (Загреб) - 0:3

Положение команд: "Вест Хэм" - 6 очков, "Динамо" (Загреб) - 3, "Генк" - 3, "Рапид" - 0

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе "Севилья" на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Артем Будрин