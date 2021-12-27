Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, а также защитник киевлян Денис Попов проводят отдых в Дубае.
Футболисты посетили ресторан сети "Nusr-Et", который принадлежит ставшему знаменитым благодаря своим роликам в Instagram повару Нусрету Гекче. Более известен он как "Salt Bae".
Попов и Шапаренко сфотографировались с поваром и разместили снимки на своих страницах в Instagram.
Шапаренко фотографировался сам, а Попов - со своей супругой Дарьей. Очевидно, пара проводит медовый месяц после недавней свадьбы.
В текущем сезоне Шапаренко провел в составе "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.
Попов выходил на поле только в одном матче на старте сезона, после чего получил серьезную травму и надолго выбыл из строя.
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Динамо Киев: результаты в сезоне
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.