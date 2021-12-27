Денис Попов и Николай Шапаренко отдыхают в ОАЭ.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, а также защитник киевлян Денис Попов проводят отдых в Дубае.

Футболисты посетили ресторан сети "Nusr-Et", который принадлежит ставшему знаменитым благодаря своим роликам в Instagram повару Нусрету Гекче. Более известен он как "Salt Bae".

Попов и Шапаренко сфотографировались с поваром и разместили снимки на своих страницах в Instagram.

Шапаренко фотографировался сам, а Попов - со своей супругой Дарьей. Очевидно, пара проводит медовый месяц после недавней свадьбы.

В текущем сезоне Шапаренко провел в составе "Динамо" 21 матч во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи.

Попов выходил на поле только в одном матче на старте сезона, после чего получил серьезную травму и надолго выбыл из строя.

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