Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов женился на своей возлюбленной Дарье.
Пышное торжество состоялось 21 декабря.
Свадьбу посетили многие футболисты "Динамо": Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Беньямин Вербич и другие. Также поздравить молодоженов пришли владельцы "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы.
В сети появилось видео с Поповым и его супругой.
Для молодоженов на свадьбе пели не только профессионалы, но и футболисты "Динамо": Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев исполнили песню "Генералы песчаных карьеров" группы "Несчастный случай".
Также появилось несколько фотографий с торжества.
Отметим, что Попов сделал предложение своей возлюбленной в июле этого года.
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Денис Попов: карьера
- Попов дебютировал в основном составе "Динамо" 13 апреля 2019 года. За киевлян он провел 49 матчей, в которых забил 6 голов.
- В начале сезона 2021-2022 Попов получил травму крестообразных связок колена, из-за которой выбыл на длительный срок.
- За сборную Украины 22-летний Попов провел один матч.
- В составе сборной Украины U-20 защитник становился чемпионом мира.