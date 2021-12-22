Денис Попов женился на своей возлюбленной Дарье.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов женился на своей возлюбленной Дарье.

Пышное торжество состоялось 21 декабря.

Свадьбу посетили многие футболисты "Динамо": Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Беньямин Вербич и другие. Также поздравить молодоженов пришли владельцы "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы.

В сети появилось видео с Поповым и его супругой.

Для молодоженов на свадьбе пели не только профессионалы, но и футболисты "Динамо": Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев исполнили песню "Генералы песчаных карьеров" группы "Несчастный случай".

Также появилось несколько фотографий с торжества.

Отметим, что Попов сделал предложение своей возлюбленной в июле этого года.

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