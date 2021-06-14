Роман Яремчук сравнял счет и подарил надежду украинским болельщикам / фото REUTERS

13 июня в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" Украина минимально, с серьезным боем уступила сборной Нидерландов.

УНИАН собрал яркие реакции украинского футбольного сообщества с Twitter.

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Нидерланды - Украина: цифры и факты

  • Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.
  • Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.
  • Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.
  • Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.
  • Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020.

Евро-2020: Группа C

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Автор: Артем Будрин