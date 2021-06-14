"Поражение, которое достойно победы": реакция социальных сетей на матч Нидерланды - Украина

Команда Андрея Шевченко с оптимизмом смотрит в будущее.

13 июня в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" Украина минимально, с серьезным боем уступила сборной Нидерландов. УНИАН собрал яркие реакции украинского футбольного сообщества с Twitter. Читайте также Шевченко вместе с капитаном сборной Украины проиграл в теннисбол экс-динамовцам (видео) Нидерланды - Украина: цифры и факты Сборная Украины потерпела поражение в шестом матче подряд в чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.

Александр Зинченко в матче с Нидерландами сделал 8 отборов. В настоящее время это лучший показатель на Евро-2020. Евро-2020: Группа C В другом матче этой группы уже сыграли сборные Австрии и Северной Македонии.

После 1-го тура Украина занимает в своей группе третье место.

Матчи группы С проходят в Бухаресте и Амстердаме. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Артем Будрин

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