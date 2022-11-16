Роберт Левандовски узнал приговор за свое неподобающее поведение в матче с "Осасуной".

Звездный нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски узнал приговор дисциплинарного комитета за свой поступок в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу против "Осасуны".

Как сообщает издание Marca, польский форвард получил 3 матча дисквалификации.

Сообщается, что один матч Роберт пропустит в качестве штрафа за красную карточку, еще два - за оскорбительный жест в адрес арбитра после удаления.

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Таким образом, поляк пропустит игры "Барселоны", которые пройдут сразу после чемпионата мира-2022 - домашнюю встречу с "Эспаньолом" 30 или 31 декабря, выездную игру с мадридским "Атлетико" (7 или 8 января) и домашний поединок с "Хетафе", который пройдет 12 января уже после Суперкубка Испании.

Кроме того, комитет дисквалифицировал на четыре матча Жерара Пике, который находился на скамейке в поединке с "Осасуной". Защитник ранее объявил о завершении карьеры, поэтому на команду его бан не повлияет.

Добавим, что "Барселона" в меньшинстве в том поединке против "Осасуны" победила со счетом 2:1.

В текущем сезоне "Барселона" потерпела только одно поражение в чемпионате Испании - в 9-м туре с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". После этого команда Хави выиграла пять матчей подряд. После 14 туров "сине-гранатовые" лидируют с 37 очками. У мадридского "Реала" 35 очков.

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