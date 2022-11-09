Роберт Левандовски был удален в матче чемпионата Испании против "Осасуны".

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может быть дисквалифицирован на несколько матчей в чемпионате Испании.

Лидер атаки каталонского клуба получил красную карточку в поединке 14-го тура Ла Лиги с "Осасуной".

На 13-й минуте поляк получил предупреждение после того, как завалил на газон защитника Начо Видаля. А на 30-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано показал форварду вторую желтую карточку за удар локтем в защитника Давида Гарсию.

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Сообщается, что Левандовски могут дисквалифицировать на 3 матча из-за его жеста. Роберт коснулся носа после удаления - этот жест в Польше намекает на высокомерие.

Добавим, что в матче с "Осасуной" также был удален Жерар Пике. 35-летний защитник "Барселоны" получил красную карточку в этом матче за оскорбления судьи и может быть дисквалифицирован на 6 матчей. Правда, стоит отметить, что Пике накануне объявил о завершении карьеры футболиста и вряд ли будет переживать по поводу возможной дисквалификации.

Матч "Осасуны" против "Барселоны" завершился волевой победой каталонского клуба со счетом 2:1. Голами в составе "блаугранас" отличились Педри и Рафинья.

После 14 туров в активе "Барселоны" 37 набранных очков. "Сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице. У "Реала" 32 очка, но свой матч 14-го тура чемпионата Испании "сливочные" сыграют с "Кадисом" 10 ноября.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Эспаньола". Этот матч состоится уже после ЧМ-2022. Игра запланирована на 31 декабря.

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