На этот игровой эпизод больно смотреть.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" в гостях играл с "Боруссией" Дортмунд.

На 72-й минуте матча амстердамцам удалось сравнять счет. Это сделал капитан команды Душан Тадич, при этом он врезался пахом в штангу ворот.

Тадич тянулся к мячу на дальней штанге, сумел переправить его в сетку, после чего у него не было шансов избежать столкновения с каркасом ворот.

После забитого гола футболисту было особо не до радости - первым делом он схватился за пах.

После матча, в котором "Аякс" проявил характер и победил со счетом 3:1, Тадич пошутил в Twitter:

"Понадобились яйца, чтобы победить в Дортмунде. Надеюсь, штанга в порядке".

Также он выложил еще один пост, в котором пожелал штанге "скорейшего выздоровления".

"Боруссия" Д - "Аякс": итоги матча

"Боруссия" вышла вперед на 37-й минуте матча благодаря пенальти в исполнении Марко Ройса. "Аякс" отыгрался на 72-й минуте (забил Тадич), после чего отличился на 82-й (Себастьен Алле) и третьей компенсированной (Дэви Классен). Итоговый счет - 1:3.

"Аякс" набрал 12 очков и лидирует в группе С. У "Боруссии" - 6 очков и вторая позиция.

Автор: Антон Дударь