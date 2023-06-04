Теплый привет от футболиста.

Полузащитник "Челси" и национальной сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал в своем Instagram фото с украинским снарядом, которым готовились атаковать россиян.

На нем изображена надпись "Теплый привет от Мудрика М.". Фотографию футболисту прислал украинский военный.

Также игрок добавил еще и загадочный смайл к своей "сторис", однако никоим образом не прокомментировал фото.

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Отметим, что украинские военные таким образом привлекают денежные взносы украинцев и иностранцев. Любое лицо может заказать свою подпись на снаряде, которым будут атакованы позиции российских оккупантов.

После оплаты надпись добавят на мину (или другой снаряд), сделают фото, а также по возможности запишут видео атаки. В сети такая возможность оценивается от 700 гривен и значительно выше – все зависит от типа снаряда.

Отметим, что Михаил Мудрик сейчас является игроком лондонского "Челси". Он присоединился к "аристократам" в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2031 года. За вторую половину сезона вингер провел 17 матчей, в которых отличился двумя асистами и записал в свой пассив две желтые карточки.

На данный момент сезон в Англии завершен, однако Мудрик готовится к матчам сборной Украины. В июне "сине-желтые " проведут три поединка: против Германии (12 июня), Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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