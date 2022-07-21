Игра против "Фенербахче" стала юбилейной для Дениса Гармаша на международной арене.

20 июля киевское "Динамо" сыграло первый поеднок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против турецкого "Фенербахче". Встреча завершилась вничью - 0:0.

Этот поединок стал юбилейным в еврокубках для полузащитника "бело-синих" Дениса Гармаша. Опытный футболист сыграл 80-й матч в футболке "Динамо" на евроарене, сообщает официальный сайт "Динамо".

По этому показателю Гармаш обошел легендарного экс-футболиста киевлян Олега Блохина и сравнялся с Андреем Ярмоленко.

Лидером же рейтинга является бывший вратарь "бело-синих" Александр Шовковский, который сыграл за "Динамо" 143 игры на международной арене.

Топ-5 игроков "Динамо" по числу матчей в еврокубках:

Александр Шовковский - 143

Олег Гусев - 98

Андрей Ярмоленко - 80

Денис Гармаш - 80

Олег Блохин - 79

Денис Гармаш сможет обойти в рейтинге Андрея Ярмоленко, если выйдет в ответной игре квалификации Лиги чемпионов против "Фенербахче".

Напомним, "Фенербахче" примет "Динамо" 27 июля на своем родном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Победитель этого матча выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

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