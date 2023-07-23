Гол украинского вингера помог "Челси" выиграть у "Брайтона".

В ночь на 23 июля состоялся товарищеский поединок, в котором "Челси" противостоял "Брайтону".

Игра проходила в Пенсильвании (США) на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" и завершилась победой лондонцев со счетом 4:3.

Свой дебютный гол за "Челси" в этой игре забил вингер сборной Украины Михаил Мудрик. Украинец отличился на 65-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу "синих". Михаил обыгрался с Николасом Джексоном и эффектно пробил с линии штрафной, поразив ворота соперника.

Также в составе "Челси" голами отличились Кристофер Нкунку, Конор Галлахер и Николас Джексон. За "Брайтон" забивали Дэнни Уэлбек, Жуан Педро и Дениз Ундав.

"Челси" - "Брайтон" - 4:3

Голы: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 65, Джексон, 77 - Уэлбек, 13, Жоау Педру, 79 (пен), Ундав, 89

Обзор матча:

Отметим, что этот поединок стал для Мудрика первым во время предсезонного турне "Челси" по США. Стартовую встречу с "Рексхэмом" украинский вингер пропускал, получив дополнительный отдых после молодежного Евро-2023.

Добавим, что матч против "Рексхэма" подопечные Маурисио Почеттино выиграли со счетом 5:0.

Следующий свой матч "Челси" сыграет 27 июля против "Ньюкасла". Кроме того, в рамках турне по США у "синих" запланированы еще игры с "Фулхэмом" и "Боруссией" Дортмунд.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года. В составе лондонской команды украинец сыграл 17 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне АПЛ чемпионом стал "Манчестер Сити", "Челси" финишировал 12-м.

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