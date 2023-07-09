Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который возглавил "Челси" после завершения прошлого сезона, поделился своими планами касательно украинского полузащитника Михаила Мудрика.
Новый наставник лондонского клуба сообщил, что хочет помочь 22-летнему украинцу выйти на новый уровень.
"Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с Мудриком перед тем, как он приедет на предсезонние сборы.
Мне очень нравится видеть Михаила в команде. Вместе с тренерским штабом мы должны разработать лучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на уровень, на который рассчитывал "Челси", когда подписывал его. В жизни Михаила все иначе, поэтому важно уделять внимание разговорам", - приводит слова Почеттино Metro.
Напомним, Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе этого года. Лондонский клуб заплатил "горнякам" за переход Михаила рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро донецкий клуб получит в качестве бонусов.
Вингер сборной Украины подписал контракт с "синими" до лета 2031 года.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл 17 матчей в футболке "Челси" и отличился 2 результативными передачами.
По итогам сезона "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.