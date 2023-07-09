Маурисио Почеттино планирует встретиться с Михаилом Мудриком перед началом сборов.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который возглавил "Челси" после завершения прошлого сезона, поделился своими планами касательно украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Новый наставник лондонского клуба сообщил, что хочет помочь 22-летнему украинцу выйти на новый уровень.

"Очень важно разговаривать с футболистами. Я встречусь с Мудриком перед тем, как он приедет на предсезонние сборы.

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Мне очень нравится видеть Михаила в команде. Вместе с тренерским штабом мы должны разработать лучшую стратегию, которая поможет Мудрику выйти на уровень, на который рассчитывал "Челси", когда подписывал его. В жизни Михаила все иначе, поэтому важно уделять внимание разговорам", - приводит слова Почеттино Metro.

Напомним, Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе этого года. Лондонский клуб заплатил "горнякам" за переход Михаила рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро донецкий клуб получит в качестве бонусов.

Вингер сборной Украины подписал контракт с "синими" до лета 2031 года.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл 17 матчей в футболке "Челси" и отличился 2 результативными передачами.

По итогам сезона "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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