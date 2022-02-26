Форвард "Баварии" Роберт Левандовски "не может делать вид, будто ничего не происходит".

В 24-м туре Бундеслиги мюнхенская "Бавария" играла против "Айнтрахта" (Франкфурт).

Польский бомбардир "Баварии" и один из лучших футболистов мира Роберт Левандовски был в капитанской повязке желто-синего цвета - как флаг Украины. Нападающий решительно осудил российскую агрессию.

К тому же перед стартом матча состоялась акция в поддержку Украины. "Прекрати это, Путин", - было написано на табло стадиона.

Напомним, что сборная Польши по футболу отказалась играть против России и готова принять даже техническое поражение.

"Как спортсмен, я не могу делать вид, будто ничего не происходит", - написал Левандовски в соцсетях после матча.

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