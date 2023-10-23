Йожеф Сабо указал на главные ошибки футболистов "Динамо" в игре против "Днепра-1".

22 октября киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Днепру-1" в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Бывший тренер киевского клуба Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих", указав на главные ошибки футболистов "Динамо" в этой игре. Также специалист отдельно похвалил наставника "Днепра-1" Юрия Максимова.

"В самом начале матча я ожидал, что будет результативный футбол, ведь как одна, так и другая команды прессинговали и имели полумоменты. Так что ждал 2:2. Но оказалось, что "Днепр-1" забил и засушил игру.

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Игроки "Динамо" все время хотят пробиться через центр поля, где скопление соперников. Там можно забить только в одно касание. Фирменные динамовские фланговые атаки с забеганиями - было пару, но в центре уже никто не реагировал на эти передачи. Так нельзя - только через центр.

Буяльский обыгрывает и уходит в центр. Почему нельзя идти по флангам? Совершить забегание на скорости со следующей передачей в центр, не обязательно простреливать. Но ничего этого нет. Полный хаос. Никого из игроков "Динамо" не могу отметить со знаком "плюс".

Я болею за Максимова. Еще когда "Днепр-1" искал тренера, я говорил, что Максимов хороший вариант. Юра был хорошим футболистом с характером. Так что он и тренер с характером. У него должна быть дисциплина на первом месте - как на поле, так и в быту. Вот он это потихоньку и налаживает. В обороне это заметно - команда стабильно играет на ноль. Дай Бог, чтобы так и продолжалось", - приводит слова Сабо УПЛ-ТВ.

Напомним, "Динамо" в родных стенах проиграло "Днепру-1" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Алексаей Гуцуляк. Для команды Мирчи Луческу это уже второе подряд поражеине в УПЛ. Туром ранее "бело-синие" сенсационно проиграли житомирскому клубу "Полесье".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" с 15 очками занимает 7-е место.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги подопечные Луческу сыграют против "Колоса". Игра состоится 28 октября.

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