Перица Огненович считает, что ему "надо кормить семью", а потому ехать в Россию для него - не проблема.

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Перица Огненович заявил, что он мог бы принять предложение от российского клуба несмотря на то, что РФ развязала кровавую войну в Украине.

В интервью Sport Express 46-летний серб Огненович сказал, что "его политика не интересует".

- Если вам поступит предложение от российского клуба, согласитесь?

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- Я работаю тренером, моя задача - обеспечивать свою семью. Меня политика вообще не интересует, я просто хочу заниматься любимым делом – быть футбольным тренером. Надеюсь, что в Украине вскоре закончится война и люди перестанут погибать. В Сербии тоже была война, мы также через это прошли, поэтому понимаем вас.

- Вы понимаете, что происходит в Украине, что Россия - агрессор?

- Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, который занимается спортом, и люблю каждый народ мира.

Огненович также добавил, что российских спортсменов не стоит отстранять от международных соревнований, потому что "спортсмены не виноваты в войнах".

Перица Огненович в сезоне 2003/04 провел два матча за киевское "Динамо". Также он выступал за первую команду мадридского "Реала", с которым одержал победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

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