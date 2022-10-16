Полиция Манчестера снова арестовала английского нападающего Мейсона Гринвуда.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд вновь арестован полицией. 21-летний футболист, которого подозревают в изнасиловании, нарушил условия освобождения под залог.

Игрок арестован по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой, что является нарушением условий выхода под залог.

Полицейские арестовали Гринвуда утром 15 октября в его особняке.

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"Полиции Большого Манчестера известно об обвинении 21-летнего мужчины в нарушении условий залога, и в субботу, 15 октября 2022 года, был произведен арест. В настоящее время проводится расследование", - говорится в заявлении полиции.

"Манчестер Юнайтед" в клубном заявлении подтвердил информацию об аресте Гринвуда и сообщил об отстранении футболиста до завершения судебного процесса.

"Манчестер Юнайтед" отмечает, что прокуратура выдвинула против Мейсона Гринвуда уголовные обвинения. Он остается отстраненным клубом к результатам судебного процесса", - написано в заявлении клуба.

Как сообщает британская пресса, первое заседание суда по рассмотрению дела Мейсона Гринвуда пройдет в понедельник, 17 октября.

Напомним, форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда задержали еще в январе 2022 года. Тогда его бывшая девушка выставили в соцсети свои фотографии с побоями. Гринвуд обвиняется в изнасиловании, нанесении телесных повреждений, нападении и угрозах убийством. Ему грозит семь лет тюрьмы.

"Манчестер Юнайтед" отстранил Гринвуда, и он не играл за клуб с матча против "Вест Хэма", который прошел 22 января. Компания Nike, сотрудничавшая с форвардом, сначала приостановила отношения с ним, а позже объявила о расторжении контракта.

Мейсон Гринвуд: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Мейсон Гринвуд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2018 года.

В составе "МЮ" 21-летний Гринвуд сыграл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.

В составе манкунианцев форвард - финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную сборную Англии.

Является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Англии.

До ареста авторитерный портал Transfermarkt оценивал стоимость Гринвуда в 50 миллионов евро.

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