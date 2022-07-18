Евгений Геллер считает новое правило ФИФА не совсем справедливым по отношению к украинским клубам.

Президент "Зари" Евгений Геллер прокомментировал подготовку луганского клуба к новому сезону, а также раскритиковал правило ФИФА, позволяющее легионерам приостанавливать свои контракты с украинскими командами.

В инервью клубной пресс-службе Геллер отметил, что данное решение ФИФА является не совсем справедливым по отношению к украинским командам, которые вкладывают деньги в развитие футболистов, а затем теряют их без компенсации.

"У нас первый раз иностранный тренер, долго вели разговор с Патриком ван Леувеном. Первый наш опыт такой, и надеюсь, что он будет удачным. Сейчас в команде около 40 игроков, у наставника есть выбор. Теперь он должен выбрать, кто ему нужен, а кого можно отдать в аренду.

Легионеры? Правило ФИФА о приостановке контрактов, мягко говоря, сложно назвать справедливым. Многих игроков мы покупали, мы из них сделали футболистов, а ФИФА дает им право приостановить контракт без компенсации. Думаю, клуб выйдет победителем из этой ситуации.

В следующем году "Заре" 100 лет, и надеюсь, что клуб переживет и нас, и наших детей. Будет прославлять Украину в Европе и мире", - сказал Геллер.

Напомним, из-за полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить свои контракты с украинскими клубами до 30 июня 2023 года.

Данное решение организации вызвало множество споров. В частности, руководство "Шахтера" заявило о намерениях судиться с ФИФА из-за нового правила. В донецком клубе считают, что в результате действий Международной федерации футбола сорвались сделки по трансферам нескольких легионеров "Шахтера" и теперь "горняки" требуют от организации возмещения ущерба за сорванные сделки в размере 50 миллионов евро.

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