Луганская "Заря" работает над усилением состава перед стартом нового сезона.

Луганская "Заря" ведет активную работу на трансферном рынке перед стартом нового сезона.

Как сообщил официальный сайт "Динамо", в луганский клуб перейдут сразу три футболиста киевлян: защитник Роман Вантух, а также полузащитники Владимир Бражко и Николай Михайленко.

Клубы договорились об аренде этих игроков сроком на два года.

Добавим, что Михайленко и Бражко являются воспитанниками академии киевского "Динамо", а Вантух - ДЮСШ "Львов".

Михайленко первую половину прошлого сезона на правах аренды провел в одесском "Черноморце". 21-летний полузащитник был основным игроком, сыграл 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского "Динамо". На правах аренды Роман защищал цвета донецкого "Олимпика", "Александрии" и "Черноморца".

Бражко в течение первой части прошлого сезона выступал за "Динамо" U19, в составе которого провел 13 матчей (5 голов). Также сыграл за "бело-синих" 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА, отличившись тремя забитыми мячами.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник покинул луганский клуб и перешел в полтавскую "Ворсклу". Новым наставником луганского клуба был назначен известный нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Напомним, "Заря" новый сезон начнет 4 августа матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций.

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