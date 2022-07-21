Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Фенербахче" в первой игре квалификации ЛЧ.

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" сыграло свой первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". Номинально домашний матч киевляне играли в Польше и сыграли вничью.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о результате поединка.

"Это нормальный результат для нас, учитывая, что это была первая официальная игра за восемь месяцев. До этого мы играли только товарищеские поединки, и это было нелегко. Мы ведь не знали нашего потенциала на данный момент.

Мы не рисковали, поединок был равным. Результат нормальный. Мы могли забить, у соперника тоже были моменты.

Мы знали, что "Фенербахче" стал дороже, пригласив очень хороших игроков. Мы же из-за сложной ситуации в Украине играли тем же составом.

Но 0:0 – положительный результат. Поедем в Стамбул за победой. Они будут вынуждены рисковать, они делали это и сегодня. Думаю, у нас будет возможность добиться хорошего результата.

К сожалению, наши игроки получили три желтых карточки, которых мы не заслуживали в тех эпизодах. Но все нормально, это только первый матч", – сказал Мирча Луческу на пресс-конференции после игры.

Напомним, ответная игра "Динамо" против "Фенербахче" пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе турецкого гранда – "Шюкрю Сараджоглу".

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма". Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

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