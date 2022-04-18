Победный гол за "сливочных" забил Карим Бензема.

В воскресенье, 17 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала мадридский "Реал". Победу в матче одержали гости со счетом 3:2.

После первого тайма "сливочные" проигрывали в два мяча, однако благодаря голам Родриго, Начо и Бензема клубу удалось вырвать победу на 90+2 минуте.

"Севилья" - "Реал" - 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 - Родриго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Гудель, 63), Хордан, Ламела (Окампос, 72), Ракитич, Корона (Аугустинсон, 62), Мартиаль (Мир, 41), Гомес (Торрес, 46).

"Реал": Куртуа, Л. Васкес (Начо, 82), Милитао, Алаба, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 88), Камавинга (Родриго, 46), Кроос, Вальверде, Бензема (Диас, 90+5), Винисиус.

Предупреждения: Мартиаль, Диего Карлос, Торрес, Камавинга, Начо, Диас

Обзор матча:

Стоит отметить, что Карим Бензема забил уже 217-й мяч в составе мадридского "Реала" в чемпионате Испании. Француз вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.

Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (311 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.

"Реал" набрал 75 пунктов и уверенно лидирует в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от "Барселоны", "Севильи" и "Атлетико" (по 60 баллов).

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