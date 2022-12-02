Португалия все равно финишировала на первом месте.

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Португалии противостояла национальной команде Южной Кореи.

Подопечные Фернанду Сантуша первыми открыли счет, но корейцы в волевом стиле вырвали победу. Решающий гол забил Хван Хи Чхан на 92-й минуте. Южную Корею удовлетворяла только победа для выхода в плей-офф и они смогли добиться нужного результата.

Португалия все равно финишировала на первом месте.

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В параллельном матче Гана уступила Уругваю со счетом 0:2. Уругвай имеет тоже 4 очка, как и Корея, но азиатская сборная шагает дальше, потому что у них большее количество забитых голов на групповом этапе. Разница забитых / пропущенных в Кореи и Уругвая одинакова.

Южная Корея - Португалия - 2:1

Голы: Орта, 5 (0:1), Ким Йон Гвон, 27 (1:1), Хван Хи Чхан, 90+2 (2:1)

Южная Корея: Ким Сон Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Чон У Ен, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Дже Сон (Хван Хи Чхан, 66), Ким Мун Хван, Хван Ый Чо, Чо Ки Сын (Чо Ю Мин, 90+3), Ким Ен Гвон (Сон Чун Хо, 81)

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Канселу, Матеус (Палинья, 65), Невеш (Леау, 65), Витинья (Карвалью, 81), Жоау Мариу (Бернарду Силва, 81), Роналду (Андре Силва, 65), Орта

Видео обзор матча

Турнирная таблица группы H

Ранее сообщалось, что в плей-офф вышла Япония и Испания, а Германия сенсационно покинула соревнования.

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