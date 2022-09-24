Главный тренер сборной Украины не удивлен такому результату.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги победы своих подопечных над армянской сборной (5:0).

Цитирует наставника УАФ.

"Футбол бывает очень жестоким. Я был в таком положении, в котором сейчас находится главный тренер сборной Армении и вся их команда, 21 сентября. Хочу поддержать их. Есть такое выражение - они попали под каток. Под наш каток", - сказал Петраков. Видео дня

Затем тренер поблагодарил футболистов, которые после досадного поражения шотландцам не опустили руки.

"Я не удивлен такому результату. Очень хорошо, что после такого болезненного поражения ребята все поняли и все выполнили. Я им очень благодарен. Это чисто их победа.

Мы еще в игре и хотим реванша. А как оно получится? Это спорт. Но мы хотим обыграть Шотландию. Сделаем все возможное для этого. Но это спорт - мы не знаем, как оно будет.

Спасибо Армении за то, как нас здесь приняли. Мы жили в гостинице, с тренировками не было проблем - все очень хорошо. Спасибо. И желаю, чтобы у вас не было войны", - добавил Петраков.

Напомним, в ворота Армении забивали Тымчик, Зубков, Игнатенко и дважды Довбик. Для Игнатенко и Тимчика это были дебютные голы за национальную сборную.

Сборная Украины: турнирное положение и календарь в Группе 1 Дивизиона В Лиги наций

Сегодня в 21:45 Ирландия сыграет против Шотландии. 27 сентября в Польше сборная Украины примет Шотландию, а в тот день также Ирландия будет противостоять Армении. Это будет последний тур текущего розыгрыша Лиги наций.

На данный момент турнирное положение в Группе 1 Дивизиона В следующее: Украина - 10 очков (5 матчей), Шотландия - 9 (4), Ирландия - 4 (4), Армения - 3 (5).