Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги победы своих подопечных над армянской сборной (5:0).
Цитирует наставника УАФ.
"Футбол бывает очень жестоким. Я был в таком положении, в котором сейчас находится главный тренер сборной Армении и вся их команда, 21 сентября. Хочу поддержать их. Есть такое выражение - они попали под каток. Под наш каток", - сказал Петраков.Видео дня
Затем тренер поблагодарил футболистов, которые после досадного поражения шотландцам не опустили руки.
"Я не удивлен такому результату. Очень хорошо, что после такого болезненного поражения ребята все поняли и все выполнили. Я им очень благодарен. Это чисто их победа.
Мы еще в игре и хотим реванша. А как оно получится? Это спорт. Но мы хотим обыграть Шотландию. Сделаем все возможное для этого. Но это спорт - мы не знаем, как оно будет.
Спасибо Армении за то, как нас здесь приняли. Мы жили в гостинице, с тренировками не было проблем - все очень хорошо. Спасибо. И желаю, чтобы у вас не было войны", - добавил Петраков.
Напомним, в ворота Армении забивали Тымчик, Зубков, Игнатенко и дважды Довбик. Для Игнатенко и Тимчика это были дебютные голы за национальную сборную.
Сборная Украины: турнирное положение и календарь в Группе 1 Дивизиона В Лиги наций
Сегодня в 21:45 Ирландия сыграет против Шотландии. 27 сентября в Польше сборная Украины примет Шотландию, а в тот день также Ирландия будет противостоять Армении. Это будет последний тур текущего розыгрыша Лиги наций.
На данный момент турнирное положение в Группе 1 Дивизиона В следующее: Украина - 10 очков (5 матчей), Шотландия - 9 (4), Ирландия - 4 (4), Армения - 3 (5).