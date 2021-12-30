Наставник сборной Украины пообещал, что сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги уходящего 2021 года.

В интревью официальному сайту УАФ наставник национальной команды рассказал о главных достижениях сборной в уходящем году, а также прокомментировал предстоящие поединки в плей-офф отбора на ЧМ-2022, которые будут сыграны в марте следующего года.

- Александр Васильевич, как вы оцените свой этап работы с главной командой страны?

- Я бы не хотел этого делать, поскольку для нас отборочный турнир еще не завершен. Впереди стыковые матчи, первый из которых против Шотландии. Пока выполнена только половина задания.

- После решающего поединка с Боснией и Герцеговиной вы избавились от приставки и. о.. Для вас это имело значение?

- Ни в коем случае. Это не мешало мне качественно выполнять свою работу. Когда ты находишься в процессе, особенно со сборной Украины, на такие мелочи не обращаешь внимания. Тем более, я постоянно ощущал поддержку от президента УАФ Андрея Павелко. Хочу поблагодарить его за доверие.

- Под вашим руководством в сборной Украины дебютировали семь футболистов. Вы довольны этими ребятами?

- Чтобы делать какие-то выводы, нужно время. Но если эти исполнители выходили на поле в сине-желтых футболках, значит, на тот момент они этого заслуживали. Мы внимательно следим за всеми игроками с украинским паспортом. Я верю, что это не последние дебютанты главной команды страны.

- Было видно, что вы не были расстроены результатом жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022...

- Не хотелось попасть на Италию или Португалию. И хотя британские команды тоже сильны, будет интересно встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. н

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- Таков был жребий Лиги наций. Что ж, тем интереснее будет. Мы еще никогда не играли против Ирландии, потому это тоже будет для нашей сборной хорошим опытом. А с Арменией давно не виделись. Думаю, это будет интересное соперничество. Но если мы хотим возвратиться в дивизион А, нужно выигрывать группу. 21 мая заканчивается чемпионат страны, сборники немного отдохнут, а затем начнем готовиться к поединкам Лиги наций. В июне график игр будет очень сложным, поскольку придется провести четыре матча за короткий промежуток времени.

- Какой поединок был самым сложным для вас у руля сборной Украины?

- Каждый из семи матчей был по-своему сложным. Но я бы выделил выездной поединок с боснийцами, поскольку в нем решалась дальнейшая судьба сборной Украины.

- Во время работы в национальной команде вы чувствовали поддержку болельщиков?

- Безусловно. Наши болельщики нам очень помогли как в гостевых матчах, так и в домашних. Особенно поразила меня атмосфера на "Арене Львов". Я никогда еще такого не видел. Это придавало моим подопечным сил. За это могу только поблагодарить фанов от всего сердца.

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- Не только болельщикам, но всем соотечественникам хочу пожелать здоровья, удачи и терпения. Вместе мы сила! Могу пообещать, что сборная Украины сделает все возможное, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Шотландия - Украина: перед матчем

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022