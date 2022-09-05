Сборная Украины сыграет три заключительных матча группового этапа Лиги наций.

В сентябре сборная Украины по футболу сыграет три заключительных матча в рамках группового этапа Лиги наций.

Главный тренер национальной команды Александр Петраков объявил список футболистов, на которых он будет рассчитывать в сентябрьских играх сборной.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

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Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр).

В резервный список Петракова также попали Артем Беседин из киевского "Динамо", Алексей Гуцуляк и Эдуард Сарапий из "Днепра-1", Егор Назарина из луганской "Зари", Эдуард Соболь из "Брюгге" и Даниил Игнатенко, защищающий цвета "Бордо". Эти игроки также могут сыграть в сентябрьских матчах сборной Украины, если выпадет кто-то из основного списка.

Добавим, что сборная Украины начнет сбор в Варшаве 16 сентября.

Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть три матча в Лиге наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

Напомним, сборная Украины сыграла в нынешнем сезоне Лиги наций три поединка. Подопечные Петракова обыграли на выезде Ирландию (0:1), разгромили в номинально домашнем матче Армению (3:0) и сыграли вничью ответный матч против Ирландии (1:1).

После четырех туров Украина занимает первое место в группе B1, набрав семь очков.

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