Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список выступающих за границей футболистов, вызванных в лагерь национальной команды для подготовки к предстоящим официальным играм в июне.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), тренер сборной вызвал 10 легионеров.
Вратарь: Андрей Лунин ("Реал", Испания)
Защитники: Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)
Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия)
Отмечается, что первыми в расположение "сине-желтых" в Словении прибудут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков. Их клубы заканчивают сезоны 14 и 15 мая.
Остальные легионеры присоединятся к сборной 23 мая, сразу после того, как проведут заключительные матчи за клуб. Позже всех в расположение национальной команды прибудет Андрей Лунин, поскольку его "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского "Ливерпуля".
Отметим, что сборная Украины уже начала подготовку к июньским официальным матчам. Накануне, 11 мая, "сине-желтые" сыграли контрольный поединок против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Игра завершилась триумфом украинцев.
Следующие свои игры сборная Украины сыграет 17 мая против итальянского клуба "Эмполи" и 18 мая против хорватской "Риеки".
Сборная Украины: официальные игры в июне
- 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
- Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.