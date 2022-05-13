Национальная сборная Украины ведет подготовку к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список выступающих за границей футболистов, вызванных в лагерь национальной команды для подготовки к предстоящим официальным играм в июне.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), тренер сборной вызвал 10 легионеров.

Вратарь: Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Защитники: Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Форварды: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Ганза", Германия)

Отмечается, что первыми в расположение "сине-желтых" в Словении прибудут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков. Их клубы заканчивают сезоны 14 и 15 мая.

Остальные легионеры присоединятся к сборной 23 мая, сразу после того, как проведут заключительные матчи за клуб. Позже всех в расположение национальной команды прибудет Андрей Лунин, поскольку его "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского "Ливерпуля".

Отметим, что сборная Украины уже начала подготовку к июньским официальным матчам. Накануне, 11 мая, "сине-желтые" сыграли контрольный поединок против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Игра завершилась триумфом украинцев.

Следующие свои игры сборная Украины сыграет 17 мая против итальянского клуба "Эмполи" и 18 мая против хорватской "Риеки".

Сборная Украины: официальные игры в июне