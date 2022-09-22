Сборная Украины потеряла первое место в своей группе после фиаско в Шотландии.

В среду, 21 сентября, в рамках группового турнира Лиги наций УЕФА национальная сборная Украины на выезде с разгромным счетом проиграла сборной Шотландии.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков прокомментировал результат поединка, который прохоил стадионе на "Хэмпден Парк". Всю вину за болезненное поражение наставник решил взять на себя.

"У нас не было основных игроков, которые получили травмы, поэтому я дал шанс сыграть другим футболистам. Не играли Зинченко, Бущан, Забарный получил "лишнюю". Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим исполнителям, они сыграли неудачно.

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В первом тайме команда выглядела еще как-нибудь, но во втором мы увидели столько брака. Наш футбол немного отличается от британского. Я предупреждал ребят, говорил им об этом. Вчера на тренировке видел, что что-то не то. Остановил тренировку, поговорил - не получилось, мы проиграли", - сказал Петраков.

Александр Петраков также поделился своим мнением о дальнейших турнирных перспективах национальной команды Украины, подчеркнув, что еще ничего не потеряно в контексте борьбы за выход в элитный дивизион Лиги наций.

"Сначала мы разберем игру. Еще ничего не потеряно. Впереди - важный поединок с Арменией, в целом два матча. Я с оптимизмом смотрю в будущее, мы сделаем все возможное, чтобы занять первое место", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Шотландия - Украины это перенесенный матч 1-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА. Игра проходила на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 3:0 в пользу шотландцев. Все голы хозяева поля забили во втором тайме, после 70-й минуты. Отличились Джон Макгинн и дважды Линдон Дайкс.

Шотландия - Украина: итоги матча

В стартовом составе сборной Украины был только один динамовец - Александр Караваев. Это случилось впервые за последних 27 матчей - в последний раз в основе национальной команды выходил лишь один игрок "Динамо" в игре Лиги наций против Германии 14 ноября 2020 года. Тогда место в старте получил Илья Забарный.

Теперь в группе 1 дивизиона В после 4 туров следующее положение: Шотландия - 9 очков, Украина - 7, Ирландия - 4, Армения - 3.

24 сентября наша сборная поедет в гости в Армению, а 27 числа в Польше сыграет повторно против Шотландии.

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