В сентябре сборная Украины сыграет заключительные игры Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков анонсировал тренировочный сбор национальной команды перед сентябрьскими матчами Лиги наций.

65-летний специалист рассказал о задачах украинской сборной в групповом раунда Лиги наций.

"Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго - там команда соберется в полном составе.

У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, с 21 по 29 сентября национальная сборная Украины проведет два матча против Шотландии и один с командой Армении в группе B1 Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины сыграла в нынешнем сезоне Лиги наций три поединка. Подопечные Александра Петракова обыграли на выезде Ирландию (0:1), разгромили в номинально домашнем матче Армению (3:0) и сыграли вничью ответный матч против Ирландии (1:1).

После четырех туров Украина занимает первое место в группе B1, набрав семь очков.

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