Артем Шабанов получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов получил вызов в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2022.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

29-летний футболист прибыл в расположение национальной команды вместе с другими вызванными игроками. Заметим, что Шабанова не было в резервном списке, который обнародовали в сентябре.

Ранее сообщалось, что у другого защитника "Динамо" Виталия Миколенко мышечное повреждение. Также напомним, что травмированного Александра Зинченко заменил в лагере команды Александр Пихаленок.

В активе Шабанова всего два поединка в футболке сборной Украины. Оба матча были товарищескими - против Эстонии и Словакии.

Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Артем Будрин