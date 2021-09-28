Полузащитник "Манчестер Сити" получил травму.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022.

Как сообщил официальный сайт УАФ, Зинченко получил травму. У него диагностировали надрыв икроножной мышцы.

Украинец не успеет восстановиться к матчам сборной 9 и 12 октября.

В составе "желто-синих" его заменит полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок. Для 24-летнего футболиста это первый вызов в сборную.

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Напомним, что матчи сборной Украины также пропустит Руслан Малиновский, который не получил вызов в команду из-за конфликта с тренером.

Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября будет принимать Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Антон Дударь