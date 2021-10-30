Андрей Пятов играл в финале в 2009 году / фото ФК Шахтер
"Шахтер" получил в свое распоряжение точную копию Кубка УЕФА, который донецкая команда выиграла в 2009 году.
Об этом сообщается на странице "горняков" в Instagram.
Копия Кубка УЕФА была изготовлена в Италии, а теперь прибыла в клуб. С трофеем позировали Андрей Пятов и Дарио Срна, которые играли в финале турнира.
Стоит отметить, что УЕФА позволил "горнякам" сделать уже вторую копию трофея, так как первая осталась в музее "Шахтера" на "Донбасс Арене".
Кубок УЕФА / фото ФК Шахтер
Андрей Пятов и Дарио Срна / фото ФК Шахтер
Победа "Шахтера" в Кубке УЕФА
- Сезон 2008-2009 был последним розыгрышем Кубка УЕФА - со следующего сезона турнир реформировали в Лигу Европы.
- В финальном матче "Шахтер" обыграл немецкий "Вердер" со счетом 2:1 в дополнительное время. Голами у "горняков" отличились Луис Адриано и Жадсон.
- Победа "горняков" в Кубке УЕФА остается крупнейшим успехом для украинских клубов на евроарене в истории независимости.