Для "Шахтера" сделали новую точную копию трофея.

"Шахтер" получил в свое распоряжение точную копию Кубка УЕФА, который донецкая команда выиграла в 2009 году.

Об этом сообщается на странице "горняков" в Instagram.

Копия Кубка УЕФА была изготовлена в Италии, а теперь прибыла в клуб. С трофеем позировали Андрей Пятов и Дарио Срна, которые играли в финале турнира.

Стоит отметить, что УЕФА позволил "горнякам" сделать уже вторую копию трофея, так как первая осталась в музее "Шахтера" на "Донбасс Арене".

Победа "Шахтера" в Кубке УЕФА

Сезон 2008-2009 был последним розыгрышем Кубка УЕФА - со следующего сезона турнир реформировали в Лигу Европы.

В финальном матче "Шахтер" обыграл немецкий "Вердер" со счетом 2:1 в дополнительное время. Голами у "горняков" отличились Луис Адриано и Жадсон.

Победа "горняков" в Кубке УЕФА остается крупнейшим успехом для украинских клубов на евроарене в истории независимости.

Автор: Антон Дударь