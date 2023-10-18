В ночь на 18 октября сборная Перу играла против национальной команды Аргентины в рамках четвертого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу.
Игра проходила на Национальном стадионе в городе Лима и завершилась победой "альбиселесте".
Победу сборной Аргентины принесли два гола Лионеля Месси. Первый гол аргентинца в этой игре получился очень красивым - Месси ударом в одно касание отправил мяч в "девятку" ворот после подачи с фланга.
На 42-й минуте Лео оформил дубль, забив после передачи Энцо Фернандеса.
Перу - Аргентина - 0:2
Голы: Месси 32, Месси 42
Аргентина: Мартинес, Тальяфико (Акунья 78), Отаменди, Ромеро (Песселья 46), Монтьель (Лукас Куарта 34), Фернандес, Мак Аллистер, де Пауль (Ло Чельсо 78), Гонсалес, Альварес (Лаутаро Мартинес 78), Месси
Обзор матча:
Сборная Аргентины уверенно лидирует в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026 по футболу. В активе "альбиселесте" 12 набранных очков за 4 сыгранных матча. Далее идут Уругвай, Бразилия и Венесуэла - по 7 очков. На пятой строчке Колумбия - 6 баллов. Перу с 1 очком занимает 9-е место.
В следующем туре отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против национальной команды Уругвая, а Перу встретится с Боливией.