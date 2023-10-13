Сборная Аргентины единолично возглавила турнирную таблицу отбора на ЧМ-2026 по футболу.

В ночь на 13 октября были сыграны матчи третьего тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке.

Главной сенсацией игрового дня стала ничья сборной Бразили в игре с Венесуэлой. "Селесао" первыми открыли счет - на 50-й минуте с передачи Неймара отличился Габриэл. Однако на 85-й минуте венесуэльский форвард Эдуард Бельйо сравнял счет.

Сборная Аргентины в рамках отбора на ЧМ одержала минимальную победу над командой Парагвая.

Видео дня

Отбор на ЧМ-2026: результаты матчей 3-го тура

Аргентина - Парагвай - 1:0

Гол: Отаменди, 3

Обзор матча:

Бразилия - Венесуэла - 1:1

Голы: Габриэл, 50 - Бельо, 85

Обзор матча:

Боливия - Эквадор - 1:2

Голы: Рамальо, 83 - Паэс, 45, Родригес, 90+6

Чили - Перу - 2:0

Голы: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (аг)

Колумбия - Уругвай - 2:2

Голы: Родригес, 35, Урибе 52 - Оливера, 47, Нуньес, 90+1 (пен.)

Положение команд в турнирной таблице

Сборная Аргентины одержала три победы в трех стартовых играх и возглавляет таблицу отбора на ЧМ-2026. На второй строчке с 7 очками идет Бразилия. Колумбия с 5 баллами третья. Далее расположились сборные Уругвая, Чили и Венесуэлы - по 4 очка.

Добавим, что путевки на ЧМ-2026 по футболу получат команды, которые займут места с первого по шестое.

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