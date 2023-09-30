"Бенфика" одержала победу над "Порту" в центральном матче седьмого тура чемпионата Португалии - 1:0.
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин провел весь поединок на поле и сохранил ворота "сухими". 22-летний голкипер сделал 2 сейва, дважды удачно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, сделал 26 прикосновений к мячу, отдал 10 точных передач с 15 (67%), выиграл 1 верховую дуэль с 1 и совершил 1 отбор мяча.
Показатель Goals prevented (голы, которые не допустил голкипер) Трубина составил 0,17.
За свою игру украинец получил оценку 7,5 от портала WhoScored. Лучший показатель среди всех участников поединка - это 7,6 у правого защитника "Бенфики" Александера Ба.
Напомним, что в прошлом туре чемпионата Португалии Трубин парировал пенальти в матче против "Портимоненсе".
В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает первое место с 18 баллами в активе. "Спортинг" и "Порту" имеют по 16 очков.
В следующем туре португальского первенства "Бенфика" сыграет против "Эшторила" 7 октября. 3 октября лиссабонский клуб проведет матч Лиги чемпионов против миланского "Интера".