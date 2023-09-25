"Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся поединок шестого тура чемпионата Португалии по футболу, в котором "Бенфика" противостояла "Портимоненсе".

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Портимау" и завершилась со счетом 3:1 в пользу лиссабонского клуба.

Футболисты "Бенфики" открыли счет в самом начале встречи - на 5-й минуте гол с передачи Оркуна Кокджу забил Александер Ба. На 17-й минуте Петар Муса удвоил преимущество "орлов".

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Во втором тайме хозяевам поля удалось один мяч отыграть - отличился Элиу Варела. На 60-й минуте "Портимоненсе" заработал пенальти и мог сравнять счет, однако удар Рильдо с "точки" отбил украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин. Спустя шесть минут после этого бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес забил третий мяч "Бенфики" и поставил точку в этой игре.

"Портимоненсе" - "Бенфика" - 1:3

Голы: Варела, 56 - Ба, 5, Муса, 17, Нерес, 66

Обзор матча:

Отметим, что украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин за матч против "Портимоненсе" получил 7,7 балла от статистического портала WhoScored. Это вторая наивысшая оценка среди игроков лиссабонского клуба.

Лучшим игроком матча стал бывший игрок "Шахтера" Давид Нерес, он получил 9,0 балла.

В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает второе место с 15 баллами в активе. Лидирует в чемпионате "Порту", который заработал 16 очков.

В следующем туре португальского первенства "Бенфика" сыграет против "Порту", а "Портимоненсе" встретится с "Визелой".

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