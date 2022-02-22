Сборная Польши не хочет играть матч квалификации на ЧМ на территории страны-агрессора.

Польская футбольная ассоциация не хочет, чтобы сборная Польши играла матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной России на поле страны-агрессора.

Как сообщает издание Meczyki, польские представители уже обращались в ФИФА и УЕФА по поводу возможного переноса игры, которая должна состоятся 24 марта в Москве, на свою территорию. ФИФА и УЕФА пока не дали официального ответа.

После признания президентом РФ Владимиром Путиным независимости так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", поляки обсуждают вариант с бойкотом матча. Однако, если УЕФА не поддержит такую позицию, сборная Польши рискует получить техническое поражение.

"УЕФА и ФИФА нужно принять ряд сложных решений. Если мы действительно планируем вводить санкции против России, не вижу причин избегать принятия таких мер. Мы постараемся, как минимум, перенести матч на нейтральное поле. Если это предложение отклонят, будем решать, что делать дальше. Я считаю, что в такой ситуации польским спортсменам не стоит ехать в Россию. Но это мое личное мнение", – сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Напомним, ранее появиалсь информация в британских СМИ, что УЕФА может отобрать у России право на проведение финала Лиги чемпионов 2021/22.

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