Григорий Козловский назвал УАФ организованной преступной группой.

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский выступил с резкой критикой руководства Украинской ассоциации футбола.

В частности, владелец львовского клуба негативно высказался в адрес Андрея Павелко, назвав президента УАФ "паханом украинского футбола".

"На сегодняшний день в украинском футболе образовалось ОПГ под названием УАФ. Руководит этим ОПГ УАФ Павелко - пахан украинского футбола. Об этом я всегда говорил. Правая и левая рука Павелко: Плиев - его бывший охранник и Костюченко. Эти три человека руководят сейчас футболом? Они никакого отношения к футболу не имеют. Эти люди паразитируют на футболе. Считаю, что об этом нужно говорить. Мне не все равно, что будет завтра с украинским футболом. Таких Павелок, Плиевых и Костюченков еще может быть очень много, нужно сделать все, чтобы они не появлялись в украинском футболе.

Рыба гниет с головы. Наша голова уже давно отлетела с этой рыбы и нужно думать о том, что делать со всем оставшимся. Многие президенты вкладывают большие деньги в украинский футбол, деньги, которые тяжело зарабатывают в бизнесе. Эти люди могли тратить свои деньги на отдых и свои семьи. Также они помогают украинской армии, я лично с ними общался, делали совместные акции. И эти люди сейчас не получают помощи от УАФ, не получают никакого удовольствия от работы в украинском футболе. Они оказались заложниками, когда ничего не могут сказать.

У ОПГ УАФ есть карательные органы - КДК. Они могут дать пожизненную дисквалификацию. Подобная ситуация была со мной, я был вынужден уйти с поста президента футбольного клуба. Меня постоянно шантажировали. Я в гробу видел их пожизненную дисквалификацию. Я не буду больше молчать. Буду говорить о каждом эпизоде, о каждом убийстве, которое организовывает Павелко, Костюченко и эта банда. Буду говорить публично, мне как болельщику никто не сможет запретить смотреть футбол. Под ними будет гореть земля, я обещаю", - сказал Козловский в комментарии Ruh TV.

Напомним, что матч львовского "Руха" в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги против "Днепра-1" завершился скандалом. Арбитр встречи Юрий Иванов удалил двух футболистов "желто-черных" по ходу игры. Поединок в итоге завершился победой "Днепра-1" со счетом 3:2. Победный мяч днепряне забили на 90+5 минуте игры.

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук после матча указал на невысокий уровень арбитража и намекнул на заангажированность судей.

Кроме того, после завершения игры "Рух" - "Днепр-1" на поле произошла массовая потасовка, спровоцированная конфликтом генерального директора "Руха" Игоря Дедышина и спортивного директора днепрян Евгения Красникова.

Добавим, что после 9-ти сыгранных туров львовский "Рух" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда Леонида Кучука имеет в своем активе 8 набранных очков.

В следующем туре УПЛ "Рух" сыграет на выезде против "Ингульца". Поединок запланирован на 30 октября.

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