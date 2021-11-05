Душан Тадич имеет прекрасное чувство юмора.

Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов помог своей команде обыграть дортмундскую "Боруссию" (3:1). На 72-й минуте сербский форвард ценой травмы забил гол.

После игры Душан отшутился:

"Чтобы победить в Дортмунде, понадобилось несколько "мячей". Надеюсь, что штанга в порядке. Желаю тебе скорейшего выздоровления, подруга".

А вот вернувшись в Амстердам после триумфа Тадич рассмешил всех забавным "загипсованным членом".

"Боруссия" Д - "Аякс": итоги матча

"Боруссия" вышла вперед на 37-й минуте матча благодаря пенальти в исполнении Марко Ройса. "Аякс" отыгрался на 72-й минуте (забил Тадич), после чего отличился на 82-й (Себастьен Алле) и третьей компенсированной (Дэви Классен). Итоговый счет - 1:3.

"Аякс" набрал 12 очков и лидирует в группе. В "Боруссии" - 6 очков и вторая позиция.

Автор: Артем Будрин