"РБ Лейпциг" уверенно прошел в 1/16 финала Кубка Германии.

Во вторник, 30 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу.

"РБ Лейпциг", который является действующим победителем Кубка, прошел в следующий раунд, забив 8 мячей в ворота соперника.

Хет-триком в составе "быков" отметился Тимо Вернер, который недавно вернулся из "Челси".

Відео дня:

Также героями встречи стали Силва, на счету которого дубль, Форсберг, Нкунку и Ольмо.

"Тевтония Оттензен" – "РБ Лейпциг" - 0:8

Голы: Вернер 19, 20, 43, Силва 40, 53, Форсберг 56, Нкунку 77, Ольмо 89

"РБ Лейпциг": Бласвих, Гвардиол (Ольмо, 57), Орбан, Симакан (Ба, 62), Раум (Новоа, 68), Хайдара (Хенрикс, 57), Шлагер, Собослаи, Форсберг, Вернер (Нкунку, 57), Силва

Обзор матча:

Добавим, что "РБ Лейпциг" является соперником донецкого "Шахтера" по группе в Лиге чемпионов.

Первый матч против "РБ Лейпциг" донецкий "Шахтер" сыграет 6 сентября в рамках 1-го тура. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кроме "Шахтера" и "РБ Лейпциг", в группе F сыграют действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" и шотландский "Селтик".

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