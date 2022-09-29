Динияр Билялетдинов обязан явиться в военкомат.

Бывший полузащитник сборной России и английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов получил повестку после объявления лидером Кремля Владимиром Путиным частичной мобилизации и теперь обязан явиться в военкомат.

Об этом заявил отец известного футболиста Ринат Билялетдинов.

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфической со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки говорит - призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому здесь какая-то ошибка.

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Сейчас будем выяснять, правильная ли это повестка, или ее прислали рано. Что угодно может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - приводит слова Рината Билялетдинова Р-Спорт.

Стоит отметить, что Динияр Билялетдинов был одним из самых известных российских игроков в 00-е. Кроме российских клубов он играл за английский "Эвертон", цвета которого сейчас защищает украинец Виталий Миколенко.

В составе сборной России он провел 46 матчей и забил шесть голов. Является бронзовым призером Евро-2008.

Сейчас 37-летний Динияр Билялетдинов играет в Медиалиге.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Страна-агрессор планирует призвать 300 000 резервистов для войны.

Вопреки обещаниям политического руководства страны, на войну призывают не "резерв", а всех, кто попадется – об этом уже не молчат даже российские пропагандисты.

СМИ сообщали, что мобилизируют в первую очередь жителей глубинки – где нет оппозиции, СМИ, и уровень поддержки войны выше.

"Частичная" мобилизация уже началась в мужской сборной России по футболу. Повестки на войну с Украиной получили не футболисты или члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.

После объявления мобилизации российским национальным сборным запретили выезд за пределы РФ для участия в тренировочных сборах и соревнованиях. В СМИ отмечают, что такое решение правительства РФ может быть попыткой предотвращения дезертирства ведущих спортсменов за границу.

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