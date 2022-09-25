Министерство спорта страны-агрессора приказало государственным органам приостановить тренировочные сборы за границей.

Российским национальным сборным запретили выезд за пределы РФ для участия в тренировочных сборах и соревнованиях после объявления лидером Кремля Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Министерство спорта РФ.

Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, "это решение продиктовано курсом на укрепление национальной спортивной отрасли и формирование спортивного и экономического суверенитета".

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В СМИ же отмечают, что такое решение правительства РФ может быть попыткой предотвращения дезертирства ведущих спортсменов за границу после объявления мобилизации в стране.

Пока запрет касается только тренировочных лагерей и соревнований, поездку на которые финансировало министерство спорта.

Ранее УНИАН сообщал, что "частичная" мобилизация уже началась в мужской сборной России по футболу. Повестки на войну с Украиной получили не футболисты или члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Страна-агрессор планирует призвать 300 000 резервистов для войны.

Вопреки обещаниям политического руководства страны, на войну призывают не "резерв", а всех, кто попадется – об этом уже не молчат даже российские пропагандисты.

СМИ сообщали, что мобилизируют в первую очередь жителей глубинки – где нет оппозиции, СМИ, и уровень поддержки войны выше.

В МВД убеждены, что рашисты сразу не смогут мобилизовать заявленное число солдат. Первая волна будет включать 40-50 тысяч.

Председатель ОПУ Андрей Ермак прокомментировал финансовую составляющую российской мобилизации. "Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно", - сказал Ермак.

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