Повестки на войну с Украиной получили не футболисты или члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.

Несколько сотрудников Российского футбольного союза получили повестки из военкомата после объявления Верховным Главнокомандующим частичной мобилизации.

Об этом сообщил журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.

Повестки на войну с Украиной получили не футболисты или члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды. Согласно информации журналиста, повестки получили юрист Российского футбольного союза, а также один из массажистов и администратор сборной России.

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Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Страна-агрессор планирует призвать 300 000 резервистов для войны.

В МВД убеждены, что рашисты сразу не смогут мобилизовать заявленное число солдат. Первая волна будет включать 40-50 тысяч.

Председатель ОПУ Андрей Ермак прокомментировал финансовую составляющую российской мобилизации. "Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно", - сказал Ермак.

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