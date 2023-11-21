Сборная Украины в заключительном туре отбора на Евро-2024 сыграла вничью с Италией.

Сборная Украины в рамках 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу сыграла вничью против Италии.

Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко подвел итоги поединка против "Скуадры Адзурры".

"Трудно сказать, самая ли это сложная игра в карьере. Играть против чемпиона Европы всегда тяжело. Мы достойно провели этот матч, глядя друг другу в глаза, мы можем сказать, что отдали всех себя на футбольном поле, но этого не хватило для победы.

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Поддержка ощущалась. Конечно, хотелось бы поблагодарить за поддержку всех, кто был на стадионе и перед телевизорами. Благодарен также ребятам из ВСУ и всем, кто защищает нашу землю.

Нам не хватило забитого гола, хорошо проанализировали игру Италии, изменили немного подход к обороне. Установка на матч была насытить середину поля. Тренерский штаб изменил немного нашу игру, моя цель была помогать пятым в защите", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч сборных Италии и Украины завершился со счетом 0:0. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" получить прямую путевку на Евро-2024.

Отметим, что сборная Украины сохраняет шансы выйти на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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