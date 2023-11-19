Сборная Украины в рамках 10-го тура встретится с Италией.

С 19 по 21 ноября будут сыграны матчи десятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Италии. Этот матч станет решающим для "сине-желтых" в текущем отборочном цикле. Чтобы получить прямую путевку на ЧЕ-2024, команде Сергея Реброва нужно выиграть у "Скуадры Адзурры".

В другом поединке этой группы сборная Англии сыграет в гостях против Северной Македонии.

Видео дня

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 10-го тура

19 ноября

Группа A

21:45 Шотландия - Норвегия

21:45 Испания - Грузия

Группа F

19:00 Бельгия - Азербайджан

19:00 Швеция - Эстония

Группа G

16:00 Венгрия - Черногория

16:00 Сербия - Болгария

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина – Словакия

21:45 Лихтенштейн – Люксембург

21:45 Португалия – Исландия

20 ноября

Группа C

21:45 Северная Македония – Англия

21:45 Украина – Италия

Группа E

21:45 Албания - Фарерские острова

21:45 Чехия - Молдова

Группа H

21:45 Северная Ирландия – Дания

21:45 Сан-Марино – Финляндия

21:45 Словения – Казахстан

21 ноября

Группа B

21:45 Гибралтар – Нидерланды

21:45 Греция – Франция

Группа D

21:45 Хорватия – Армения

21:45 Уэльс – Турция

Группа I

21:45 Андорра – Израиль

21:45 Косово – Беларусь

21:45 Румыния – Швейцария

Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии. В финале прошлого розыгрыша турнира "Скуадра Адзурра" одолела в серии пенальти сборную Англии.

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