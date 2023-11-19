С 19 по 21 ноября будут сыграны матчи десятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины в рамках этого тура сыграет против национальной команды Италии. Этот матч станет решающим для "сине-желтых" в текущем отборочном цикле. Чтобы получить прямую путевку на ЧЕ-2024, команде Сергея Реброва нужно выиграть у "Скуадры Адзурры".
В другом поединке этой группы сборная Англии сыграет в гостях против Северной Македонии.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 10-го тура
19 ноября
Группа A
- 21:45 Шотландия - Норвегия
- 21:45 Испания - Грузия
Группа F
- 19:00 Бельгия - Азербайджан
- 19:00 Швеция - Эстония
Группа G
- 16:00 Венгрия - Черногория
- 16:00 Сербия - Болгария
Группа J
- 21:45 Босния и Герцеговина – Словакия
- 21:45 Лихтенштейн – Люксембург
- 21:45 Португалия – Исландия
20 ноября
Группа C
- 21:45 Северная Македония – Англия
- 21:45 Украина – Италия
Группа E
- 21:45 Албания - Фарерские острова
- 21:45 Чехия - Молдова
Группа H
- 21:45 Северная Ирландия – Дания
- 21:45 Сан-Марино – Финляндия
- 21:45 Словения – Казахстан
21 ноября
Группа B
- 21:45 Гибралтар – Нидерланды
- 21:45 Греция – Франция
Группа D
- 21:45 Хорватия – Армения
- 21:45 Уэльс – Турция
Группа I
- 21:45 Андорра – Израиль
- 21:45 Косово – Беларусь
- 21:45 Румыния – Швейцария
Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии. В финале прошлого розыгрыша турнира "Скуадра Адзурра" одолела в серии пенальти сборную Англии.