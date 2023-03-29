Победу хорватам принесли голы Матео Ковачича.

Во вторник, 28 марта, состоялся поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Турции противостояла Хорватии.

Игра проходила на стадионе "Тимса-Арена" в Бурсе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 21-й минуте встречи - гол с передачи Марио Пашалича забил Матео Ковачич. В концовке первого тайма Ковачич записал себе в актив дубль, удвоив преимущество своей команды.

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Во второй половине встречи команды голов не забивали. Хорватия смогла удержать добытое преимущество и выиграла матч.

Турция - Хорватия - 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сеюнджю, Кадиоглу, Чалханоглу (Юксек, 38), Озджан, Кекчю (Гюлер, 67), Ундер, Актюркоглу (Йылмаз, 67), Унал

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич (Юранович, 65), Крамарич

Предупреждения: Ливакович (62), Гвардиол (69)

Обзор матча:

Добавим, что в матче первого тура отбора на Евро-2024 Хорватия сенсационно потеряла очки, сыграв вничью с Уэльсом. Турция в первой игре квалификации ЧЕ победила на выезде сборную Армении, которую возглавляет украинский тренер Александр Петраков.

Таким образом, после двух туров отбора на Евро-2024 Турция занимает третью строчку с тремя баллами, а Хорватия идет на втором месте, набрав четыре очка.

Напомним, ЧЕ-2024 по футболу пройдет в Германии. В нем примут участие 24 команды. Прямые путевки на континентальное первенство получат команды, которые займут первые и вторые места в своих группах.

Действующим победителем чемпионата Европы по футболу является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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