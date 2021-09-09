Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 8 сентября, положение команд

Швеция сенсационно уступила Греции, а Англия потеряла очки в матче с Польшей.

Европейские сборные 8 сентября сыграли очередные матчи в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Результаты матчей Группа B Косово - Испания - 0:2 Греция - Швеция - 2:1 Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 9 (4), Греция - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузия - 1 (5) Группа C Северная Ирландия - Швейцария - 0:0 Италия - Литва - 5:0 Положение команд: Италия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (5), Литва - 0 (5) Группа E Беларусь - Бельгия - 0:1 Уэльс - Эстония - 0:0 Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4) Группа I Албания - Сан-Марино - 5:0 Венгрия - Андорра - 2:1 Польша - Англия - 1:1 Положение команд: Англия - 16 очков (6 матчей), Албания - 12 (6), Польша - 11 (6), Венгрия - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6) Группа J Армения - Лихтенштейн - 1:1 Исландия - Германия - 0:4 Северная Македония - Румыния - 0:0 Положение команд: Германия - 15 очков (6 матчей), Армения - 11 (6), Румыния - 10 (6), Северная Македония - 9 (6), Исландия - 4 (6), Лихтенштейн - 1 (6) Читайте такжеСборная Украины на последней секунде упустила победу над чехами в товарищеском матче (видео) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Артем Будрин

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