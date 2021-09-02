Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 2 сентября, положение команд

Испания проиграла Швеции, Италия потеряла очки, а Англия одержала разгромную победу.

2 сентября был сыгран еще ряд матчей 4-го тура европейской квалификации на чемпионат мира по футболу в Катаре. Результаты матчей Группа В Грузия - Косово - 0:1 Швеция - Испания - 2:1 Положение команд: Швеция - 9 очков (3 матча), Испания - 7 (4), Косово - 3 (3), Греция - 2 (2), Грузия - 1 (4) Группа С Италия - Болгария - 1:1 Литва - Северная Ирландия - 1:4 Положение команд: Италия - 10 очков (4 матча), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 4 (3), Болгария - 2 (4), Литва - 0 (3) Группа Е Чехия - Беларусь - 1:0 Эстония - Бельгия - 2:5 Положение команд: Бельгия - 10 очков (4 матча), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3) Группа I Андорра - Сан-Марино - 2:0 Венгрия - Англия - 0:4 Польша - Албания - 4:1 Положение команд: Англия - 12 очков (4 матча), Польша - 7 (4), Венгрия - 7 (4), Албания - 6 (4), Андорра - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4) Группа J Исландия - Румыния - 0:2 Лихтенштейн - Германия - 0:2 Северная Македония - Армения - 0:0 Положение команд: Армения - 10 очков (4 матча), Германия - 9 (4), Северная Македония - 7 (4), Румыния - 6 (4), Исландия - 3 (4), Лихтенштейн - 0 (4) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 1 сентября, положение команд Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Антон Дударь

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