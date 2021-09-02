Шведы обыграли испанцев / фото REUTERS

2 сентября был сыгран еще ряд матчей 4-го тура европейской квалификации на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Результаты матчей

Группа В

Грузия - Косово - 0:1

Швеция - Испания - 2:1

Положение команд: Швеция - 9 очков (3 матча), Испания - 7 (4), Косово - 3 (3), Греция - 2 (2), Грузия - 1 (4)

Группа С

Италия - Болгария - 1:1

Литва - Северная Ирландия - 1:4

Положение команд: Италия - 10 очков (4 матча), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 4 (3), Болгария - 2 (4), Литва - 0 (3)

Группа Е

Чехия - Беларусь - 1:0

Эстония - Бельгия - 2:5

Положение команд: Бельгия - 10 очков (4 матча), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3)

Группа I

Андорра - Сан-Марино - 2:0

Венгрия - Англия - 0:4

Польша - Албания - 4:1

Положение команд: Англия - 12 очков (4 матча), Польша - 7 (4), Венгрия - 7 (4), Албания - 6 (4), Андорра - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4)

Группа J

Исландия - Румыния - 0:2

Лихтенштейн - Германия - 0:2

Северная Македония - Армения - 0:0

Положение команд: Армения - 10 очков (4 матча), Германия - 9 (4), Северная Македония - 7 (4), Румыния - 6 (4), Исландия - 3 (4), Лихтенштейн - 0 (4)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

Автор: Антон Дударь