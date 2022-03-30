Стали известны еще два участника от Европы на ЧМ-2022 в Катаре.

29 марта были сыграны матчи финала плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира по футболу.

Сборная Португалии прогнозировано победила Северную Македонию, которая в полуфинале сенсационно одолела Италию и оставила за бортом ЧМ-2022 действующего чемпиона Европы. Победить македонцев Португалии помог Бруну Фернандеш, отличившийся двумя забитыми голами.

Португалия - Северная Македония - 2:0

Голы: Бруну Фернандеш (32, 65)

Португалия: Кошта, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Жоау Моутинью (Витинья, 90+1), Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87), Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87), Данилу Перрейра, Отавиу (Виллиам Карвалью, 77), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Леау, 76)

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиоски, Ристовски, Велковски, Адеми, Эльмас (Николов, 87), Барди, Ристовски (Миовски, 46), Костадинов (Ашковски, 75), Трайковски (Чурлинов, 59)

Обзор матча:

В другом матче финала встретились сборные Польши и Швеции. Сильнейшими в этой дуэли оказались поляки. Благодаря голам Левандовски и Зелиньски они выиграли со счетом 2:0.

Польша - Швеция - 2:0

Голы: Левандовски (49, пенальти), Зелиньски (72)

Польша: Щенсны, Глик, Беднарек, Берешиньски, Зелиньски (Букса, 89), Шиманьски, Белик, Гуральски (Крыховяк, 46), Модер, Кэш, Левандовски

Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон (Ибрагимович, 79), Линделеф, Аугустинссон, Кулусевски, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Эланга, 66), Исак

Обзор матча:

Кто из Европы вышел на ЧМ-2022

Германия

Дания

Англия

Швейцария

Франция

Бельгия

Хорватия

Сербия

Испания

Нидерланды

Португалия

Польша

Напомним, за последнюю путевку на ЧМ-2022 в Катаре от Европы поборется сборная Украины. Поединок нашей сборной против Шотландии в рамках полуфинала европейской квалификации на ЧМ был перенесен на июнь из-за войны в Украине.

Победитель пары Шотландия - Украина в финале квалификации встретится с Уэльсом.

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