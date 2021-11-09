А вот Босния и Герцеговина будет иметь своего "12-го игрока".

Украинских фанатов не пустят на гостевой матч национальной команды против сборной Боснии и Герцеговины в квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

16 ноября в боснийском городе Зеница не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками через сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19. Местные власти Боснии ввели жесткие карантинные ограничения для предотвращения распространения инфекции.

Отметим, что местных жителей Боснии будут пускать на игру, если у них будет при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Напомним, какие расклады устроят команду Александра Петракова для того, чтобы занять второе место в своей отборочной группе.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

11 ноября Украина дома проведет спарринг против Болгарии, а 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 против Финляндии.

У боснийцев травмировался лучший бомбардир перед игрой с Украиной.

Автор: Артем Будрин