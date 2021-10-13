Сборная Украины перед заключительным поединком группового раунда отбора ЧМ-2022 занимает в группе D второе место с 9 очками.
Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).
Сборным Франции, Финляндии и Боснии и Герцеговины осталось провести по две игры, в отличие от украинцев, которым предстоит сыграть одну игру.
Календарь матчей, оставшихся в группе D:
Франция: Казахстан (дома), Финляндия (в гостях)
Украина: Босния и Герцеговина (в гостях)
Финляндия: Босния и Герцеговина (в гостях), Франция (дома)
Босния и Герцеговина: Финляндия (дома), Украина (дома)
Сборную Украины устроит только победа на выезде над боснийцами 16 ноября, а также нужно надеяться, что конкуренты допустят осечки и этой победы хватит для второго места в группе.
Существует шесть сценариев развития событий при условии, если Украина сделает все, что в ее руках, то есть победит Боснию и Герцеговину на выезде:
Сценарий 1: Финляндия побеждает Боснию, но проигрывает Франции
В таком случае у Франции будет 15 зачетных пунктов, в Украины - 12, у Финляндии - 11.
Сценарий 2: Франция побеждает Казахстан, Финляндия выигрывает у Боснии, финны и французы играют вничью
У сборной Франции будет 16 очков, у Финляндии и Украины - по 12. Обладатель второго места будут определяться по разнице забитых и пропущенных голов - у украинцев пока по этому показателю преимущество - +1 против 0 у финнов.
Сценарий 3: Финляндия и Босния играют вничью, Франция выигрывает у Казахстана, финны побеждают французов
У Франции - 15 очков, у Финляндии и Украины - по 12. Решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных голов.
Сценарий 4: Франция выигрывает у Казахстана, Финляндия побеждает в двух матчах
В таком случае, у Франции будет 15 очков, у Финляндии - 14, у Украины - 12.
Сценарий 5: Финляндия играет вничью оба матча, Франция проигрывает Казахстану
Франция набирает 13 очков, Украина - 12, Финляндия - 10 баллов.
Сценарий 6: Франция проигрывает оба матча, Босния побеждает Финляндию
В таком случае Украина и Франция будут иметь по 12 очков, у Боснии и Герцеговины будет 13, у Финляндии - 11 пунктов. Обладатель второго места будет определяться по разнице забитых и пропущенных голов. В Украины сейчас этот показатель +1, а у Франции - + 5.
Такое есть вариант при котором Украина сыграет вничью на выезде против Боснии и займет в итоге вторую позицию в группе. Но для этого нужно, чтобы одновременно совпали следующие пункты:
1) Финляндия и Босния сыграют между собой вничью;
2) Франция обыграет Финляндию.
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей с семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили - на выезде Финляндию.