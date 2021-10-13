Команда Александра Петракова обязана на выезде побеждать Боснию и Герцеговину, но даже этого может быть недостаточно.

Сборная Украины перед заключительным поединком группового раунда отбора ЧМ-2022 занимает в группе D второе место с 9 очками.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Сборным Франции, Финляндии и Боснии и Герцеговины осталось провести по две игры, в отличие от украинцев, которым предстоит сыграть одну игру.

Календарь матчей, оставшихся в группе D:

Франция: Казахстан (дома), Финляндия (в гостях)

Украина: Босния и Герцеговина (в гостях)

Финляндия: Босния и Герцеговина (в гостях), Франция (дома)

Босния и Герцеговина: Финляндия (дома), Украина (дома)

Сборную Украины устроит только победа на выезде над боснийцами 16 ноября, а также нужно надеяться, что конкуренты допустят осечки и этой победы хватит для второго места в группе.

Существует шесть сценариев развития событий при условии, если Украина сделает все, что в ее руках, то есть победит Боснию и Герцеговину на выезде:

Сценарий 1: Финляндия побеждает Боснию, но проигрывает Франции

В таком случае у Франции будет 15 зачетных пунктов, в Украины - 12, у Финляндии - 11.

Сценарий 2: Франция побеждает Казахстан, Финляндия выигрывает у Боснии, финны и французы играют вничью

У сборной Франции будет 16 очков, у Финляндии и Украины - по 12. Обладатель второго места будут определяться по разнице забитых и пропущенных голов - у украинцев пока по этому показателю преимущество - +1 против 0 у финнов.

Сценарий 3: Финляндия и Босния играют вничью, Франция выигрывает у Казахстана, финны побеждают французов

У Франции - 15 очков, у Финляндии и Украины - по 12. Решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных голов.

Сценарий 4: Франция выигрывает у Казахстана, Финляндия побеждает в двух матчах

В таком случае, у Франции будет 15 очков, у Финляндии - 14, у Украины - 12.

Сценарий 5: Финляндия играет вничью оба матча, Франция проигрывает Казахстану

Франция набирает 13 очков, Украина - 12, Финляндия - 10 баллов.

Сценарий 6: Франция проигрывает оба матча, Босния побеждает Финляндию

В таком случае Украина и Франция будут иметь по 12 очков, у Боснии и Герцеговины будет 13, у Финляндии - 11 пунктов. Обладатель второго места будет определяться по разнице забитых и пропущенных голов. В Украины сейчас этот показатель +1, а у Франции - + 5.

Такое есть вариант при котором Украина сыграет вничью на выезде против Боснии и займет в итоге вторую позицию в группе. Но для этого нужно, чтобы одновременно совпали следующие пункты:

1) Финляндия и Босния сыграют между собой вничью;

2) Франция обыграет Финляндию.

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей с семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили - на выезде Финляндию.

Автор: Артем Будрин