Андрей Лунин провел первый матч в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В среду, 8 ноября, в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" разгромил португальскую "Брагу".

Один из героев этого поединка Андрей Лунин прокомментировал результат встречи. Украинец отметил, что ему было приятно получить практику в Лиге чемпионов.

"Не так просто в последний момент узнать, что выходишь на матч, но всегда нужно быть готовым. К счастью, все прошло так, как я хотел. О пенальти мне особо нечего сказать. Спасибо тренеру вратарей Реала, этот сейв и для него тоже .

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Было важно набрать три очка. Команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, но впереди еще два матча. Это действительно важная игра для меня, хорошо, что удалось не пропустить. Это полезно для моей уверенности в своих силах и моего опыта. Приятно получить практику в официальном матче", - приводит слова Андрея Лунина официальный сайт "Реала".

Отметим, что это был первый матч Андрея Лунина в текущем сезоне Лиги чемпионов. Украинец в последний момент заменил в воротах "Реала" Кепу Аррисабалагу, который травмировался на предматчевой разминке.

Матч против "Браги" Лунин провел "на ноль". В начале игры украинец отразил пенальти и совершил несколько отличных сейвов на протяжении поединка. В итоге встреча "Реала" и "Браги" завершилась разгромной победой испанского клуба со счетом 3:0, который досрочно оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинского голкипера в 8,1 балла. Это одна из лучших оценок среди всех игроков "Реала".

Напомним, Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне украинец сыграл три матча: один в ЛЧ и два в чемпионате Испании.

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