Между "Шахтером" и "Динамо" и всеми остальными клубами существует серьезная пропасть.

Футбольный агент Олег Авдыш рассказал о том, сколько зарабатывают футболисты в клубах Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает "Чемпион".

По словам Авдыша, средняя зарплата в клубах, без учета "Шахтера" и "Динамо", составляет порядка 5 тысяч долларов в месяц. Между двумя грандами и всеми остальными клубами существует пропасть в финансовом плане.

Сколько зарабатывают футболисты в клубах УПЛ: рейтинг

"Шахтер" - 2 миллиона долларов в год

"Шахтер" ежегодно показывает плюсовой баланс в финансовой отчетности и может позволить себе платить легионерам суммы в районе 2 миллионов долларов за год и ненамного меньше игрокам украинской сборной.

"Динамо" - до 1 миллиона долларов в год

Оклад, сумма которого приближается к миллиону долларов за год, есть только у нескольких игроков киевлян. Зарплаты остальных футболистов, в том числе и "сборников", в несколько раз меньше.

"Днепр-1" - до 15 тысяч долларов в месяц

На третьем месте в рейтинге - днепровский клуб. "Днепр-1" - один из немногих клубов УПЛ, который может позволить себе покупать игроков за деньги, а не брать только свободных агентов. Потолок зарплат в клубе - 15 тысяч долларов.

"Заря" - 6-10 тысяч долларов в месяц

Бронзовый призер УПЛ не может позволить себе платить игрокам больше 10 тысяч долларов в месяц. Именно по этой причине полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в российский клуб, где будет зарабатывать в 2-3 раза больше.

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Уровень зарплат в других клубах УПЛ

"Колос" - до 10 тысяч долларов в месяц

"Ворскла" - от 3 до 10 тысяч долларов в месяц

"Металлист-1925" - от 3 до 6 тысяч долларов в месяц

"Александрия" - до 5 тысяч долларов в месяц

"Десна" - до 4 тысяч долларов в месяц

"Рух" - до 4 тысяч долларов в месяц

"Ингулец" - до 4 тысяч долларов в месяц

"Черноморец" - 2-4 тысячи долларов в месяц

"Верес" - 2-3 тысячи долларов в месяц

ФК "Львов" - 2-3 тысячи долларов в месяц

"Верес" - 2-3 тысячи долларов в месяц

"Минай" - 1-2 тысячи долларов в месяц

"Мариуполь" - в клубе выступают в основном арендованные у "Шахтера" футболисты, и зарплата зависит, в том числе от оклада игроков в донецком клубе.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Антон Дударь