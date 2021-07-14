Футбольный агент Олег Авдыш рассказал о том, сколько зарабатывают футболисты в клубах Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает "Чемпион".
По словам Авдыша, средняя зарплата в клубах, без учета "Шахтера" и "Динамо", составляет порядка 5 тысяч долларов в месяц. Между двумя грандами и всеми остальными клубами существует пропасть в финансовом плане.
Сколько зарабатывают футболисты в клубах УПЛ: рейтинг
- "Шахтер" - 2 миллиона долларов в год
"Шахтер" ежегодно показывает плюсовой баланс в финансовой отчетности и может позволить себе платить легионерам суммы в районе 2 миллионов долларов за год и ненамного меньше игрокам украинской сборной.
- "Динамо" - до 1 миллиона долларов в год
Оклад, сумма которого приближается к миллиону долларов за год, есть только у нескольких игроков киевлян. Зарплаты остальных футболистов, в том числе и "сборников", в несколько раз меньше.
"Днепр-1" - до 15 тысяч долларов в месяц
На третьем месте в рейтинге - днепровский клуб. "Днепр-1" - один из немногих клубов УПЛ, который может позволить себе покупать игроков за деньги, а не брать только свободных агентов. Потолок зарплат в клубе - 15 тысяч долларов.
- "Заря" - 6-10 тысяч долларов в месяц
Бронзовый призер УПЛ не может позволить себе платить игрокам больше 10 тысяч долларов в месяц. Именно по этой причине полузащитник Дмитрий Иванисеня перешел в российский клуб, где будет зарабатывать в 2-3 раза больше.
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- Уровень зарплат в других клубах УПЛ
"Колос" - до 10 тысяч долларов в месяц
"Ворскла" - от 3 до 10 тысяч долларов в месяц
"Металлист-1925" - от 3 до 6 тысяч долларов в месяц
"Александрия" - до 5 тысяч долларов в месяц
"Десна" - до 4 тысяч долларов в месяц
"Рух" - до 4 тысяч долларов в месяц
"Ингулец" - до 4 тысяч долларов в месяц
"Черноморец" - 2-4 тысячи долларов в месяц
"Верес" - 2-3 тысячи долларов в месяц
ФК "Львов" - 2-3 тысячи долларов в месяц
"Верес" - 2-3 тысячи долларов в месяц
"Минай" - 1-2 тысячи долларов в месяц
"Мариуполь" - в клубе выступают в основном арендованные у "Шахтера" футболисты, и зарплата зависит, в том числе от оклада игроков в донецком клубе.
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- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
- Вместо "Олимпика", который снялся с чемпионата, в сезоне выступит "Минай".
Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.
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